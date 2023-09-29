Норвегия с 3 октября закрывает въезд на свою территорию автомобилям с российскими номерами.

Об этом сообщает МИД страны.

Таким образом, к указанному сроку через всю сухопутную границу шенгенской зоны проезд автомобилей с российской госрегистрацией будет запрещен.

Данное ограничение было рекомендовано Еврокомиссией в рамках санкционного воздействия на Кремль в ответ на военную агрессию.

Ранее данное ограничение ввели Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Напомним, в Литве заявили, что автомобили с российскими номерами должны покинуть страну в течение полугода. Исключения власти страны сделают только для тех зарегистрированных в РФ автомобилей, на которых россияне транзитом проезжают через территорию Литвы в Калининградскую область. При этом владельцам транспортных средств нужно оформить соответствующий транзитный документ. За нарушение этого постановления будут взимать штраф и (или) конфисковать транспортное средство.

Как мы сообщали, Финляндия запретит въезд автомобилей на российских номерах, но с исключениями. В частности, запрещён только въезд авто, которые рассчитаны менее чем на 10 пассажиров.