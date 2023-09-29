Литва обязала автомобилистов в течение полугода вывезти машины с российскими номерами с ее территории и вообще из Евросоюза.

Об этом сообщает таможня Литвы на своём сайте.

"Информируем Таможенный департамент, что транспортные средства с российскими номерными знаками, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть Литву и всю территорию Европейского Союза в течение 6 месяцев со дня прибытия", — говорится в сообщении.

Исключения власти страны сделают только для тех зарегистрированных в РФ автомобилей, на которых россияне транзитом проезжают через территорию Литвы в Калининградскую область. При этом владельцам транспортных средств нужно оформить соответствующий транзитный документ.

Таможня предостерегает от приобретения или импорта автомобилей, зарегистрированных в РФ или имеющих российское происхождение. За нарушение этого постановления будут взимать штраф и (или) конфисковать транспортное средство.

Правительство Эстонии также решило дать владельцам автомобилей с российскими номерами полгода на то, чтобы внести их в эстонский реестр транспортных средств или вывезти машины из страны. А до этого Эстония запретила въезд в страну частных автомобилей с российскими номерами.

Мы также сообщали, что Финляндия запретит въезд автомобилей на номерах РФ.