Граждане Украины смогут и далее въезжать в РФ и выезжать из РФ без виз и по внутренним украинским паспортам, в том числе истекшим.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Он обнародован на сайте Кремля.

Напомним, что все украинские пропускные пункты на границе с РФ и Беларусью остаются закрытыми, однако пограничники обеспечивают возвращение граждан Украины. Пересечение границы происходит на тех пунктах пропуска, где РФ выпускает украинцев на транспорте или пешком.

Ранее мы писали о том, что вице-премьер Ирина Верещук назвала еще один пункт пропуска, через который украинцы могут вернуться с захваченных РФ территорий.

Пункт пропуска Колотиловка−Покровка в Сумской области на границе с РФ не единственный, через который украинцы могут вернуться с захваченных РФ территорий. Еще один расположен в Волынской области. Это пункт пропуска Доманово−Мокраны на границе с Беларусью.

Оба коридора работают только на въезд и пропускают украинских граждан даже без паспорта.

А также, что на Банковой пообещали юридические проблемы сбежавшим за границу уклонистам после их возвращения в Украину.