Украинцы и дальше смогут въезжать в РФ без виз, по внутренним украинским паспортам. Путин подписал указ
Граждане Украины смогут и далее въезжать в РФ и выезжать из РФ без виз и по внутренним украинским паспортам, в том числе истекшим.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Он обнародован на сайте Кремля.
Напомним, что все украинские пропускные пункты на границе с РФ и Беларусью остаются закрытыми, однако пограничники обеспечивают возвращение граждан Украины. Пересечение границы происходит на тех пунктах пропуска, где РФ выпускает украинцев на транспорте или пешком.
Ранее мы писали о том, что вице-премьер Ирина Верещук назвала еще один пункт пропуска, через который украинцы могут вернуться с захваченных РФ территорий.
Пункт пропуска Колотиловка−Покровка в Сумской области на границе с РФ не единственный, через который украинцы могут вернуться с захваченных РФ территорий. Еще один расположен в Волынской области. Это пункт пропуска Доманово−Мокраны на границе с Беларусью.
Оба коридора работают только на въезд и пропускают украинских граждан даже без паспорта.
А также, что на Банковой пообещали юридические проблемы сбежавшим за границу уклонистам после их возвращения в Украину.