Норвегия планирует присоединиться к запрету на въезд автомобилей на российских номерах.

Об этом передаёт NRK.

"Как и Финляндия, Норвегия введёт ограничения на въезд и использование автомобилей с российской регистрацией. Мы сейчас изучаем, как это сделать, и быстро вернёмся с эффективными мерами", - заявил госсекретарь МИД страны Эйвинд Вад Петерссон.

Отметим, что Норвегия оставалась последней страной шенгенской зоны, граничащей с РФ, которая ещё не ввела запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией.

Ранее стало известно, что Финляндия запретит въезд автомобилей на российских номерах, но с исключениями. В частности, въезд запрёщен только для транспортных средств, которые рассчитаны менее чем на 10 пассажиров.

Перед этим в Эстонии предложили конфисковать ранее ввезённые автомобили на российских номерах после запрета на их въезд в страну.

"Моя точка зрения такова, что санкции должны быть выполнены, и эти автомобили необходимо будет конфисковать, мы должны к этому прийти. У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Может быть, в принципе нужно проанализировать ситуацию, чтобы этих автомобилей с такими номерами здесь не было? Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то, может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?" - заявил Ляэнеметс.