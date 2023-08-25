Норвежские власти модернизируют забор возле границы Норвегии с Россией на крайнем севере, чтобы помешать оленям пересекать международную границу.

Об этом сообщает AFP.

Забор протяженностью около 150 километров вдоль российско-норвежской границы уже установлен, однако некоторые участки пришли в такое запустение, что олени легко могут пройти через ограждение.

"Пересечение границы с Россией строго запрещено, в том числе и северным оленям", — говорится в заявлении Норвежского управления сельского хозяйства.

С начала этого года 42 норвежских оленя пересекли российско-норвежскую границу, чтобы пастись в заповеднике "Пасвик" в Мурманской области.

В ответ российские власти потребовали миллионы долларов компенсации от соседней Норвегии, заявив, что животные выедают мох и кустарники и вытаптывают наземную растительность, что предположительно привело к эрозии почвы и деградации растительной жизни.

Поэтому Управление сельского хозяйства Норвегии распорядилось к 1 октября построить новый забор на семикилометровом участке стоимостью 3,7 миллиона крон (345 000 долларов).

Также сообщается, что 42 оленя, побывавших в России, после возвращения на родину зарезали, чтобы помешать им повторить подвиг и заманить к себе других членов стада.

Ранее мы сообщали, что Финляндия начала строить на границе с РФ 200-километровый забор из стальной сетки с системами наблюдения.

Польша также решила отгородится от Калининградской области забором, опасаясь наплыва мигрантов из Африки и Ближнего Востока.