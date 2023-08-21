Проект "еЧерга" масштабирован на пассажирские автобусы, которые теперь будут проходить шесть пунктов пропуска по записи в электронной очереди.

Об этом сообщает "Укртрансбезопасность".

С 21 августа движение автобусов регулярных и нерегулярных рейсов возможно только по записи в Электронной очереди пересечения границы.

Нововведение заработает в таких пунктах пропуска:

Краковец - Корчева (Львовская область);

Шегини - Медика (Львовская область);

Порубное - Сирет (Черновицкая область);

Мамалыга - Кривая (Черновицкая область);

Ягодин - Дорогуск (Волынская область) - только регулярные рейсы;

Устилуг - Зосин (Волынская область).

Пассажирским перевозчикам, зарегистрировавшимся в онлайн-очереди, следует приезжать в пункт пропуска в предусмотренное автобусным маршрутом время. Во время тестового периода система не будет предлагать время заезда на пункт пропуска для автобусов.

Водитель автобуса может продлить очередь один раз на 4, 6, 8 или 10 часов, если ему понадобилось больше времени на дорогу.

График движения автобусов остается неизменным.

Ранее мы писали, что в Украине изменили правила работы электронной очереди для пересечения границы из-за ее недобросовестного использования.