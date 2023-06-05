В Украине изменили правила работы электронной очереди для пересечения границы из-за ее недобросовестного использования.

Об этом сообщила Госслужба по безопасности на транспорте на своей странице в Facebook.

Как показало исследование, водители часто регистрировали машину в "еЧергу" без указания груза, а уже на границе оказывалось, что автомобиль все-таки загружен. Таким образом водителям удавалось встать в очередь раньше положенного.

С сегодняшнего дня (5 июня) так уже нельзя будет сделать - запись будет просто отменена после сверки баз данных.

Значок "белый крестик на красном фоне" в базе означает, что пользователь нарушил правила записи в очередь, такие данные удаляются. В этом случае советуют отменить очередь и записаться в нее с корректными данными о грузе.

Ранее мы сообщали об очереди из фур на 15 километров перед пропускным пункте "Краковец".

Перед этим Украина направила ноту Польше после блокировки перевозчиками пункта пропуска на границе.