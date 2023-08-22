Украина и Польша создадут единый пункт пропуска на границе. Это пилотный проект в рамках интеграции в ЕС.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"Будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств. Этим достигаем большей интеграции в европейское пространство, ускоряем логистику, минимизируем коррупцию. Пилотный проект реализуем на польско-украинской границе", – отметил глава Кабмина.

Он добавил, что в настоящее время на границе с ЕС функционирует 21 автомобильный пункт пропуска. Три из них были открыты уже во время полномасштабной войны. В планах создание еще девяти и модернизация тринадцати пунктов.

Вчера мы сообщали, что с 21 августа шесть пунктов пропуска на границе стали пропускать автобусы только по электронной записи. Нововведение заработает в таких пунктах пропуска: Краковец - Корчева (Львовская область); Шегини - Медика (Львовская область); Порубное - Сирет (Черновицкая область); Мамалыга - Кривая (Черновицкая область); Ягодин - Дорогуск (Волынская область) - только регулярные рейсы; Устилуг - Зосин (Волынская область).

Ранее мы писали, что в Украине изменили правила работы электронной очереди для пересечения границы из-за ее недобросовестного использования.