В Финляндию со стороны России в последние дни хлынули десятки мигрантов из третьих стран. Хельсинки считают это "местью" Кремля за оборонное сотрудничество финнов с США.

Об этом пишет газета The Guardian.

В публикации говорится, что такую версию озвучил президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Мы знаем, что российские пограничные власти вблизи границы помогают прибывающим", - заявил Ниинистё на пресс-конференции в Бонне в среду, 15 ноября.

Пограничная служба Финляндии сообщает о неуклонном росте числа просителей убежища, прибывающих в пункты пересечения границы на юго-востоке страны в последние дни. Хотя обычно российские пограничники не пропускают в Финляндию людей без действующей визы Евросоюза.

Вчера, 15 ноября, к 18:00 границу перешли 74 просителя убежища, во вторник их было 55, в понедельник - 39.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Ниинистё "абсолютно беспочвенным".

Отметим, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также обвинил Россию в том, что она намеренно помогает беженцам пересекать границы с целью дестабилизации обстановки в странах Запада, пишет DW.

Штайнмайер обратил внимание, что в последнее время, помимо обычных маршрутов, по которым беженцы попадают в Центральную Европу, например, через Западные Балканы, участились случаи пересечения границы, в частности, из России через Беларусь и Польшу в Германию.

"Разумеется, это не облегчает внутригерманские дебаты о миграции и приеме беженцев. Я полагаю, что люди в России и других странах хорошо знают, насколько сложны эти дискуссии, и что они также вызывают внутренние волнения и, соответственно,политические трудности в таких странах, как Финляндия и Германия. Поэтому я подозреваю, что это происходит не совсем непреднамеренно", - сказал президент ФРГ.

Напомним, на днях Финляндия запретила людям пересекать границу на велосипедах в ответ на наплыв иностранцев из России, въезжающих на велосипеде без соответствующих документов.

Также мы писали, что журналисты WSJ узнали о планах Германии отправлять ищущих убежища мигрантов в Африку.