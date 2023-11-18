После того, как Финляндия закрыла границу с Россией, на финских КПП начались столкновения с мигрантами, едущими со стороны РФ.

Видео одной из таких стычек публикует немецкое издание DW.

Представители Финляндии признали, что в районе КПП "Ниирала" пограничникам пришлось применить слезоточивый газ.

Ранее через Россию в Финляндию пытались въехать граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран. Именно в связи с этим Хельсинки решил закрыть пункты пропуска. Такие же возможные меры рассматривают Эстония и Норвегия.

Ранее вслед за Финляндией Эстония обвинила РФ в переправке к своей границе нелегальных мигрантов.

Как мы сообщали, Финляндия и Германия обвинили Россию в наплыве мигрантов из третьих стран. В частности, пограничная служба Финляндии сообщает о неуклонном росте числа просителей убежища, прибывающих в пункты пересечения границы на юго-востоке страны в последние дни. Хотя обычно российские пограничники не пропускали к финской границе людей без действующей визы Евросоюза.

"Мы знаем, что российские пограничные власти вблизи границы помогают прибывающим", - заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.