В Германии выросло число нападений на беженцев.

Об этом пишет немецкая газета Deutsche Welle.



Сообщается, что за первые девять месяцев 2023 года на беженцев, просителей убежища и общежития для мигрантов нападали 1 515 раз, в 55 случаях применено насилие.

Для сравнения, за весь 2022 год было совершено 1 371 нападение, говорится в ответе правительства ФРГ на запрос парламентской фракции Левой партии.



По данным полиции, чаще всего на мигрантов нападали правые экстремисты. Так, из 417 политически мотивированных атак на мигрантов 375 осуществили представители крайне правых группировок.

За этот же период на общежития для беженцев нападали 30 раз, из которых 23 были приписаны полицией правым экстремистам.

Ранее мы рассказывали, что возле метро в Берлине трое мужчин напали на двух украинок. Один из мужчин схватил 24-летнюю девушку за волосы и ударил ее по голове.

Также сообщалось, что в Германии ливанец жестоко избил беженку из Украины. Ее оперировали 3,5 часа.

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