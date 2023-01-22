Трое русскоязычных мужчин напали на двух украинок 24 и 25 лет в Берлине у станции метро "Александерплац".

Об этом сообщает Bild со ссылкой на полицию.

Инцидент расследует служба госбезопасности Берлина в сотрудничестве с полицией. Как свидетельствуют полицейские, на выходе из метро один из мужчин схватил 24-летнюю девушку за волосы и ударил ее по голове. После вмешательства свидетеля все трое нападавших скрылись.

"24-летняя девушка почувствовала головную боль, но за медицинской помощью не обращалась", - сказал представитель полиции.

Дело открыто по факту нанесения телесных повреждений и оскорбления.

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