Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен заблокировал предложение своего правительства полностью закрыть сегодня ночью границу с РФ.

Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

По мнению Пуумалайнена, документы не содержат достаточных гарантий сохранения реальной и эффективной возможности для мигрантов обратиться за международной защитой. Он считает, что такое решение нарушит нормы Конституции, законодательства ЕС, Европейской конвенции по правам человека и других документов.

Финские власти считают, что ситуация с просителями убежища на восточной границе является результатом организованной и намеренной деятельности со стороны российских властей.

В минувший четверг финское правительство приняло решение о закрытии четырех пограничных пунктов в юго-восточной Финляндии. Одновременно прием заявлений на предоставление убежища стали вести только на двух северных пропускных пунктах: Вартиус и Салла.

В понедельник, 20 ноября, глава правительства Петтери Орпо во время визита на КПП Вартиус в Кайнуу заявил, что правительство может при необходимости закрыть всю восточную границу.