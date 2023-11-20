Финляндия готова полностью закрыть границу с РФ в ночь на среду, 22 ноября. Об этом сообщает местная газета IltaLehti со ссылкой на источники.

На прошлой неделе Хельсинки закрыли для движения транспорта 4 КПП, еще 4 продолжают работать.

Со стороны РФ в Финляндию хлынули нелегальные мигранты. Подозреваются умышленные действия Москвы.

Ранее вслед за Финляндией Эстония обвинила РФ в переправке к своей границе нелегальных мигрантов.

Как мы сообщали, Финляндия и Германия обвинили Россию в наплыве мигрантов из третьих стран. В частности, пограничная служба Финляндии сообщает о неуклонном росте числа просителей убежища, прибывающих в пункты пересечения границы на юго-востоке страны в последние дни. Хотя обычно российские пограничники не пропускали к финской границе людей без действующей визы Евросоюза.

Напомним, Финляндия с 15 ноября ввела запрет на пересечение границы со стороны РФ на велосипедах. Действие данного ограничения вводится на неопределённый срок.

Ранее Финляндия анонсировала запрет въезда автомобилей на российских номерах, но с исключениями. В частности, запрещение будет распространяться только на въезд машин, что рассчитаны менее чем на 10 пассажиров.