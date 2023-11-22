Финляндия официально объявила о решении закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с РФ, кроме одного, самого северного - "Рая-Йоосеппи", как ранее сообщали журналисты.

Такое решение огласил премьер-министр страны Петтери Орпо, передаёт издание Yle.

Орпо объяснил, что необходимо "обеспечить безопасность финнов", добавив, что восемь переходов из девяти будут закрыты до 23 февраля.

Ранее Финляндия на фоне наплыва беженцев, прибывающих в страну через РФ, приняла решение закрыть четыре погранпункта на своей границе с Россией. Позже правительство хотело закрыть все пункты пропуска, но решение заблокировала канцелярия юстиции.

Затем финские власти пришли к компромиссу и решили все ж таки оставить открытым один пункт пропуска.

Ранее мы публиковали видео, как мигранты, едущие с российской стороны, устроили стычку на границе с Финляндией. Перед этим через РФ в Финляндию уже пытались въехать граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран. Именно в связи с этим Хельсинки решил закрыть пункты пропуска. Такие же возможные меры рассматривают Эстония и Норвегия.

Мы также сообщали, что эстонские пограничники остановили следовавших из РФ мигрантов на границе с ЕС.