Финляндия полностью закроет сухопутную границу с РФ до 13 декабря. Таким образом, будет закрыт последний работавший КПП на границе с Россией Райа-Йоосеппи — Лотта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление финского правительства.

После закрытия через границу сможет проходить только грузовой транспорт.

Решение принято из-за наплыва просителей убежища из третьих стран со стороны РФ. Хельсинки подозревают в этом умышленные действия Москвы.

"Это решение защищает национальную безопасность Финляндии от российской гибридной операции", — заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

По данным Reuters, из России в Финляндию в этом месяце въехали примерно 900 беженцев из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали и других стран.

Ранее сообщалось, что Финляндия не планирует вести политические дискуссии с Россией из-за ситуации на своей границе. Как заявил финский премьер, решение о закрытии пунктов пропуска на границе с РФ не будет пересмотрено до тех пор, пока не прекратится военная агрессия Россия в Украине.

Также Эстония вслед за Финляндией обвинила РФ в переправке на границу нелегальных мигрантов. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что в Эстонию через Нарву пытаются пробраться граждане Сомали, не имеющие права на въезд. Их не пустили, поскольку они не выразили желания получить международную защиту.