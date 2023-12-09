Россия пытается вербовать иностранных мигрантов, которые не могут прорваться в Финляндию после закрытия границ.

Об этом пишет служба новостей BBC, которая описала несколько таких случаев.

Иностранцев задержали за нарушение миграционного законодательства и пригрозили депортировать. Затем "к некоторым арестованным мигрантам обратились военные представители и предложили работу на государство".

"Им обещали хорошую зарплату, медицинское обслуживание и разрешение остаться в России после годичного армейского контракта", - сообщает BBC со ссылкой на сомалийца по имени Авад (имя изменено).

Опасаясь депортации в Сомали, где беженцу, по его словам, грозила опасность, он подписал контракт вместе с пятью другими сомалийцами, пятью мужчинами из арабских стран и гражданином Кубы.

"Их посадили в автобус и повезли на юг", - говорится в статье.

"Авад" рассказал, что на границе с Украиной их разместили в большом палаточном лагере. Когда иностранцы поняли, что их привезли на войну, они потребовали аннулировать их контракты. За это военные пригрозили им тюрьмой за нарушение военных законов, но позже сказали, что их депортируют. Суды по этому вопросу еще идут.

Сомалийское радио Kulmiye пишет, что по меньшей мере 60 граждан страны содержатся в российских изоляторах, где к ним обращаются военные вербовщики. Как минимум восемь человек согласились подписать контракт с российской армией.

Ранее полиция Непала задержала подозреваемых в вербовке наёмников в армию РФ.

Также, по информации ГУР, ежемесячно в РФ вербуют для войны в Украине более 20 тысяч неблагополучных людей.