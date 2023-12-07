В Финляндии готовятся к открытию с 14 декабря пунктов пропуска на восточной границе с РФ.

Об этом рассказал заместитель командующего пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен в комментарии Yle.

"На демонтаж заграждений на границе отводится несколько часов. Восстановление движения не займет много времени", – заявил Ахтиайнен.

По его словам, пограничники сразу не уберут все ограждения, поскольку в какой-то момент пункты пропуска снова придется закрыть.

"Мы должны увидеть, возобновится ли поток просителей убежища, когда границы откроются", – пояснил представитель пограничного ведомства.

Он добавил, что погранслужба готова продлевать ограничения на восточной границе страны.

Напомним, в конце ноября агентство Reuters сообщало, что Финляндия полностью закрывает сухопутную границу с РФ до 13 декабря. Речь шла о последнем работавшем КПП на границе с Россией Райа-Йоосеппи - Лотта. Решение было принято из-за наплыва просителей убежища из третьих стран со стороны РФ. Хельсинки подозревали в этом умышленные действия Москвы.

Также сообщалось, что Финляндия не планирует вести политические дискуссии с Россией из-за ситуации на своей границе.