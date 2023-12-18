В понедельник, 18 декабря, польские перевозчики, как и анонсировали, начинают новую блокаду подъездной дороги к пропускному пункту "Дорогуск" на границе с Украиной. К ним присоединятся фермеры.

Об этом сообщил лидер протестующих польских перевозчиков Рафал Меклер в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, к блокировке КПП присоединятся фермеры из организации "Объединенная деревня". Блокада должна начаться в 13.30 по местному времени.

Отмечается, что фермеры будут блокировать пункт пропуска "в связи с трагической ситуацией на польском рынке, вызванной неконтролируемым наплывом зерна из Украины, нехваткой перспектив улучшения ситуации в жатве 2023 года, а также нехваткой введения системных решений с целью защиты отечественного рынка".

Польские фермеры требуют остановки импорта сахара из Украины, немедленной выплаты прямых субсидий, поддержки ставки акциза на топливо на прежнем уровне и компенсаций для производителей кукурузы.

Напомним, ранее поляки снова хотели заблокировать погранпункт "Ягодин - Дорогуск", но их остановил мэр Дорогуска Войцех Савва. Перевозчики подали заявку на акцию протеста, но мэр не согласился на транспортировку рабочих к границе с Украиной, отозвал свое одобрение акции. В ответ протестующие заявили, что подадут в суд.

Позже стало известно, что Люблинский окружной суд отменил запрет на протесты в Дорогуске.

Между тем на днях на границе с Польшей умер третий украинский водитель, вынужденный стоять в очереди на пропускном пункте из-за забастовки польских перевозчиков.