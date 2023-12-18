"Гордиев узел". Новые власти Польши заявили о невозможности быстрой разблокировки границы с Украиной
Новые польские власти заявили о невозможности быстро разблокировать границу с Украиной.
Как сообщает PAP, новоназначенный министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил, что протест перевозчиков на границе с Украиной является "затягивающимся гордиевым узлом".
По его словам, к такой ситуации на польско-украинской границе привело бездействие предшественников польского правительства. Он также заявил, что решить проблему с перевозчиками будет достаточно сложно.
"Это впервые, когда мы вообще можем начать обсуждать соглашение о либерализации транспорта. Мы знаем, что это соглашение является яблоком раздора, из-за чего перевозчики протестуют на границе", – сказал Климчак.
Он также анонсировал встречу с украинским министром Александром Кубраковым и рассказал, что каждый день говорит с протестующими.
"Мы ищем общий знаменатель, исходя из которого можно хотя бы приостановить акцию протеста", – добавил Климчак.
Напомним, сегодня польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной. К ним присоединились и фермеры, которые требуют остановки импорта сахара из Украины, немедленной выплаты прямых субсидий, поддержки ставки акциза на топливо на прежнем уровне и компенсаций для производителей кукурузы.
Ранее Дональд Туск пообещал, что новое правительство Польши разблокирует границу и снизит напряжение в отношениях с Украиной.
Однако после назначения премьером Туск заявил, что интересы польских фермеров тоже нужно учитывать.