Новые польские власти заявили о невозможности быстро разблокировать границу с Украиной.

Как сообщает PAP, новоназначенный министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил, что протест перевозчиков на границе с Украиной является "затягивающимся гордиевым узлом".

По его словам, к такой ситуации на польско-украинской границе привело бездействие предшественников польского правительства. Он также заявил, что решить проблему с перевозчиками будет достаточно сложно.

"Это впервые, когда мы вообще можем начать обсуждать соглашение о либерализации транспорта. Мы знаем, что это соглашение является яблоком раздора, из-за чего перевозчики протестуют на границе", – сказал Климчак.

Он также анонсировал встречу с украинским министром Александром Кубраковым и рассказал, что каждый день говорит с протестующими.

"Мы ищем общий знаменатель, исходя из которого можно хотя бы приостановить акцию протеста", – добавил Климчак.

Напомним, сегодня польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной. К ним присоединились и фермеры, которые требуют остановки импорта сахара из Украины, немедленной выплаты прямых субсидий, поддержки ставки акциза на топливо на прежнем уровне и компенсаций для производителей кукурузы.

Ранее Дональд Туск пообещал, что новое правительство Польши разблокирует границу и снизит напряжение в отношениях с Украиной.

Однако после назначения премьером Туск заявил, что интересы польских фермеров тоже нужно учитывать.