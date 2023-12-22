Заместитель министра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж, находящийся в Киеве с визитом, заявил о прорыве в решении проблемы блокады границы польскими перевозчиками.

Слова Ганчаржа цитирует портал Wirtualna Polska.

Замглавы польского Мининфраструктуры рассказал, что в Киеве встретился с украинским коллегой Сергеем Деркачем. По его словам, Киев и Варшава согласовывают "последние детали", чтобы прийти к компромиссу относительно границы.

Ганчарж выразил надежду, что после этой "сегодняшней встречи состоится встреча министра (инфраструктуры Польши. – Ред.) Дариуша Климчака с комитетом, который протестует на границе, и до Рождества нам удастся решить эту проблему".

"(Украина. – Ред.) борется. Но есть также интересы предпринимателей, которые беспокоятся о своем существовании и о том, что их могут вытеснить с этого рынка перевозок. Мы пытаемся решить эту проблему. Я думаю, что после сегодняшней встречи стартовая позиция очень хорошая", – подчеркнул он.

Ранее уже избранный польский премьер Дональд Туск пообещал, что новое правительство Польши разблокирует границу и снизит напряжение в отношениях с Украиной.

Однако новоназначенный министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил, что протест перевозчиков на границе с Украиной является "затягивающимся гордиевым узлом". По его словам, быстро разблокировать границу пока невозможно.