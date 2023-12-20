По состоянию на 20 декабря заблокированными для украинских грузовиков остаются 4 пункта пропуска на границе с Польшей. В пробках на въезд в Украину из ЕС стоит более 5200 грузовиков.

Об этом сооющил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

По информации польских пограничников, в очередях в сторону Украины на 4 заблокированных направлениях по состоянию на утро находится 3600 грузовиков: на пункте Шегини – 1000, на Раве-Русской – 600, на Краковце – 500, на Ягодине, где движение заблокировано 18 декабря после 15 часов, 1500 грузовых транспортных средств, отметил Демченко.

В Словакии на въезде через пункт "Ужгород" стоит 570 фур. На выезд в ЕС пропуск временно разблокирован, там утром было 700 фур.

В Венгрию ждет выезда 250 фур, движение осуществляется.

В Румынии ждут проезда в Украину через пункт "Порубное" 800 грузовиков.

Ранее сегодня сообщалось, что польские организаторы блокады границы закрыли дорогу "Дорогуск - Ягодин" и пропускают по несколько грузовиков в час. Для автобусов пункт пропуска не блокируется.

Вчера мы писали, что к польским перевозчикам, которые возобновляют блокаду на границе с Украиной, присоединятся фермеры. Последние объясняют свои намерения "трагической ситуацией на польском рынке, вызванной неконтролируемым наплывом зерна из Украины, плохими перспективами улучшения ситуации, а также нехваткой введения системных решений с целью защиты отечественного (то есть польского) рынка".