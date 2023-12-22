В пятницу, 22 декабря, в Киев приехал новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Об этом глава МИД Польши сообщил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Сикорский рассказал, что это его первый визит за границу с момента назначения на должность.

"Первый визит за границу. Уже там", - написал польский министр и опубликовал фото из центра Киева.

Напомним, 13 декабря президент Польши Анджей Дуда привел к присяге нового премьер-министра Дональда Туска и его министров.

Перед этим Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого.

Ранее Дональд Туск пообещал, что новое правительство Польши разблокирует границу и снизит напряжение в отношениях с Украиной.

Однако новоназначенный министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил, что протест перевозчиков на границе с Украиной является "затягивающимся гордиевым узлом". По его словам, быстро разблокировать границу пока невозможно.

Между тем на днях в Госпогранслужбе рассказали, что на въезд в Украину со стороны Польши в пробке стоят 5200 грузовиков.