Первый зарубежный визит с момента назначения. В Киев прибыл новый министр иностранных дел Польши
В пятницу, 22 декабря, в Киев приехал новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Об этом глава МИД Польши сообщил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Сикорский рассказал, что это его первый визит за границу с момента назначения на должность.
"Первый визит за границу. Уже там", - написал польский министр и опубликовал фото из центра Киева.
Напомним, 13 декабря президент Польши Анджей Дуда привел к присяге нового премьер-министра Дональда Туска и его министров.
Перед этим Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого.
Ранее Дональд Туск пообещал, что новое правительство Польши разблокирует границу и снизит напряжение в отношениях с Украиной.
Однако новоназначенный министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил, что протест перевозчиков на границе с Украиной является "затягивающимся гордиевым узлом". По его словам, быстро разблокировать границу пока невозможно.
Между тем на днях в Госпогранслужбе рассказали, что на въезд в Украину со стороны Польши в пробке стоят 5200 грузовиков.