Утром, 13 декабря, президент Польши Анджей Дуда привел к присяге нового премьер-министра Дональда Туска и его министров.

Об этом сообщают польские СМИ.

"Вы победили с большой, великолепной явкой. Было принято решение, которое дало победу одной политической группе, но на самом деле победу одержала другая политическая группа", - сказал президент Польши.

При этом Дуда пообещал, что не будет ветировать ничего, что будет работать в пользу Польши.

"Могу вас заверить, что я, конечно, не буду выступать против или блокировать что-либо, что служит благу граждан и продолжению существования Республики Польша", — заявил Дуда.

Напомним, что президент представляет оппозиционную к правительству Туска партию "Право и справедливость".

"Я был рад принять готовность президента к всестороннему сотрудничеству. Все без исключения, кто захочет действовать в соответствии со словами принятой сегодня присяги, будут нашими союзниками", - заявил новый премьер-министр.

Ранее мы публиковали первое заявление Туска по Украине после назначения премьером.

"Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации в Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что они устали от ситуации", — заявил Туск в польском парламенте.