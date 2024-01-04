В четверг, 4 января, польские фермеры, как и угрожали, возобновили блокаду КПП "Медика – Шегини" на границе с Украиной.

Они обещают пропускать три грузовика в час.

Предварительно, их протест будет продолжаться до 3 февраля или до выполнения их требований - подписания польским правительством гарантий, что будут введены дотации на закупку кукурузы и сохранен сельскохозяйственный налог.

Фермеры обещают не возобновлять блокаду, если получат письменные уверения, что их требования будут выполнены.

Госпогранслужба Украины подтвердила, что польские фермеры заблокировали движение фур через пункт пропуска "Медика – Шегини".

Въезда в Украину с Польши ожидают около 800 грузовиков.

Напомним, что польские фермеры блокировали пункт пропуска на границе с Украиной с 23 ноября. Они не пропускали грузы. С 24 декабря фермеры сняли блокаду после того, как получили уверения от министерств сельского хозяйства, что их требования будут выполнены.

Ранее мы писали о том, что польские фермеры согласились разблокировать пункт пропуска на границе с Украиной, но выдвинули три условия.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.