Польские фермеры собираются снова заблокировать границу с Украиной в первые дни нового года
Польские фермеры угрожают снова заблокировать границу с Украиной начиная со 2-3 января.
Об этом пишут польские медиа.
По имеющейся информации, один из фермерских лидеров потребовал от премьер-министра Польши Дональда Туска предоставить ему письменное обещание, что требования фермеров будут выполнены.
Напомним, поляки сняли блокаду КПП 24 декабря на период рождественских праздников после встречи с министром сельского хозяйства, который пообещал пойти им на уступки.
"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме. Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков," - говорится в сообщении Госпоргранслужбы.
Как мы сообщали, польские фермеры согласились разблокировать пункт пропуска на границе с Украиной, но выдвинули три условия:
- получение государственных дотаций на закупку кукурузы;
- сохранения сельскохозяйственного налога на уровне текущего года;
- продление кредитов ликвидности.