Польские фермеры угрожают снова заблокировать границу с Украиной начиная со 2-3 января.

Об этом пишут польские медиа.

По имеющейся информации, один из фермерских лидеров потребовал от премьер-министра Польши Дональда Туска предоставить ему письменное обещание, что требования фермеров будут выполнены.

Напомним, поляки сняли блокаду КПП 24 декабря на период рождественских праздников после встречи с министром сельского хозяйства, который пообещал пойти им на уступки.

"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме. Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков," - говорится в сообщении Госпоргранслужбы.

Как мы сообщали, польские фермеры согласились разблокировать пункт пропуска на границе с Украиной, но выдвинули три условия: