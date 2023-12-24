Утром, 24 декабря, в 9:30 польские фермеры завершили блокаду КПП "Медика – Шегини".

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"По информации от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 09:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медика - Шегини".

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме. Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков," - говорится в сообщении.

Вчера спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что на польско-украинской границе в очередях находилось более 4 тысяч грузовиков, блокировались четыре направления.

Напомним, Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы. Сообщается, что изменения в текущем соглашении о либерализации грузовых перевозок, чего требуют польские перевозчики, не обсуждаются.

Ранее замминистра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж заявил о прорыве в решении проблемы блокады границы польскими перевозчиками.