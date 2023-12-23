На сегодняшнее утро на польско-украинской границе в очередях находятся более 4 тысяч грузовиков. Продолжают блокироваться четыре направления.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

На границе остаются заблокированными четыре направления:

"Рава-Русская - Гребенное",

"Краковец - Корчева",

"Шегини - Медика",

"Ягодин - Дорогуск".

"По информации от польских пограничников, на направлении в сторону Украины в очередях находятся более 4 тысяч грузовиков. К сожалению, блокировка движения происходит... Движение для легковых автомобилей и автобусов не блокируется", - рассказал Демченко.

Напомним, Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы. Сообщается, что изменения в текущем соглашении о либерализации грузовых перевозок, чего требуют польские перевозчики, не обсуждаются.

Вчера замминистра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж, находящийся в Киеве с визитом, заявил о прорыве в решении проблемы блокады границы польскими перевозчиками и выразил надежду, что до Рождества удастся решить проблему блокирования границы.