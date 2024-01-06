Польша собирается подписать соглашение с фермерами для прекращения блокады границы с Украиной - СМИ
Правительство Польши, вероятно, подпишет соглашение с фермерами для прекращения блокады украинской границы в Медике.
Об этом сообщает Rzeczpospolita.
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский пообещал дать письменные гарантии выполнения требований протестующих: предоставление субсидий на кукурузу, гарантии неповышения налогов и дешевые кредиты.
Издание пишет, что субсидии должна утвердить Европейская комиссия, отмену повышения налога на 21% – польский Сейм. Гарантирование кредитов должны обеспечить местные органы власти, которые затем получат компенсацию из госбюджета.
На этой неделе перед пограничными переходами в Корчовой и Медыке стояла очередь из более чем тысячи грузовиков. Его длина превышала 50 километров, отмечает Rzeczpospolita.
Напомним, польские фермеры блокировали пункт пропуска на границе с Украиной с 23 ноября. Они не пропускали грузы. С 24 декабря фермеры сняли блокаду после того, как получили уверения от министерств сельского хозяйства, что их требования будут выполнены.
А 4 января польские фермеры возобновили блокаду КПП "Медика – Шегини".