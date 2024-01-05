Европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной, если не будут введены ограничения на ввоз в Евросоюз продукции украинского агропромышленного комплекса.

Об этом Войцеховский заявил в эфире RMF FM.

Еврочиновник утверждает, что в последнее время наблюдается значительный рост импорта мяса птицы и сахара из Украины, что угрожает конкурентоспособности европейского сектора.

Войцеховский требует, чтобы новый регламент ввел количественные ограничения на импорт мяса птицы и сахара из Украины, в противном случае он выступит против продления режима свободной торговли с Украиной.

Напомним, на днях польский министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский заявил, что новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском сохранит запрет на ввоз в страну украинского зерна. По словам Секерского, запрет будет сохраняться до тех пор, пока на уровне Евросоюза не будут разработаны новые правила.

Между тем 4 января польские фермеры возобновили блокаду КПП "Медика – Шегини" на границе с Украиной. Предварительно их протест будет продолжаться до 3 февраля или до выполнения их требований - подписания польским правительством гарантий, что будут введены дотации на закупку кукурузы и сохранен сельскохозяйственный налог.