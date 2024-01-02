Новое правительство Польши сохранит запрет на ввоз украинского зерна
Новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском сохранит запрет на ввоз в страну украинского зерна.
Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский в интервью телеканалу TVP Info, его слова приводит аккаунт министерства в Х.
По словам Секерского, запрет будет сохраняться до тех пор, пока на уровне Евросоюза не будут разработаны новые правила.
"Мы должны поддерживать эмбарго, пока не будут согласованы условия, которые его заменят. Я считаю, что хорошим решением будет внедрение лицензирования транспорта", - процитировало министерство слова чиновника.
Секерский, по информации polskieradio24, также высказался об ограничении поступающего зерна, и выразил мнение, что экспорт украинского зерна должен идти по другому маршруту, чем европейский или польский.
"Потому что всегда есть определенный риск, даже при транзите, что часть зерна и другой сельхозпродукции останется в Польше", - сказал глава польского Минсельхоза.
На днях в Польше заявляли, что Украина готова пересмотреть договор о торговле с Евросоюзом с учетом интересов Варшавы.
Между тем накануне Нового года польские фермеры угрожали снова начать блокировать границу с Украиной со 2-3 января.