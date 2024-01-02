Новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском сохранит запрет на ввоз в страну украинского зерна.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский в интервью телеканалу TVP Info, его слова приводит аккаунт министерства в Х.

По словам Секерского, запрет будет сохраняться до тех пор, пока на уровне Евросоюза не будут разработаны новые правила.

"Мы должны поддерживать эмбарго, пока не будут согласованы условия, которые его заменят. Я считаю, что хорошим решением будет внедрение лицензирования транспорта", - процитировало министерство слова чиновника.

Секерский, по информации polskieradio24, также высказался об ограничении поступающего зерна, и выразил мнение, что экспорт украинского зерна должен идти по другому маршруту, чем европейский или польский.

"Потому что всегда есть определенный риск, даже при транзите, что часть зерна и другой сельхозпродукции останется в Польше", - сказал глава польского Минсельхоза.

На днях в Польше заявляли, что Украина готова пересмотреть договор о торговле с Евросоюзом с учетом интересов Варшавы.

Между тем накануне Нового года польские фермеры угрожали снова начать блокировать границу с Украиной со 2-3 января.