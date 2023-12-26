Украина готова пересмотреть договор о торговле с Евросоюзом с учетом интересов Польши.

Об этом заявил польский министр инфраструктуры Дариуш Климчак на встрече с протестующими перевозчиками, его слова приводят польские СМИ.

По словам чиновника, Украина готова создать рабочую группу для анализа того, как будет функционировать соглашение о торговле между нею и ЕС.

"Украинская сторона наконец-то согласилась на переговоры по этой теме. Такого согласия пока не было", — заявил Климчак, анонсировав переговоры с министром иностранных дел Украины в ближайшее время.

Соглашение между ЕС и Украиной состоит из 13 статей, но, по словам Климчака, выписано слишком обще и позволяет "полный неограниченный выход украинских перевозчиков на польский и европейский рынок".

"Общее положение контракта привело к тому, что наших перевозчиков в значительной степени вытеснили с рынка, они потеряли заказы, и этот вопрос требует детализации", — сказал Климчак.

По его словам, украинская сторона также согласилась отказаться от электронной очереди на пограничном переходе Мальховице-Нижанковичи (Подкарпатское воеводство) на испытательный период — один месяц. Но при условии, что протест польских перевозчиков прекратится.

Как мы писали, к 23 декабря на польско-украинской границе в очередях находились более 4 тысяч грузовиков. Продолжали блокироваться четыре направления.

А позавчера польские фермеры завершили блокаду КПП "Медика – Шегини".