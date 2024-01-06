Правительство Польши подписало соглашение с фермерами, которые блокируют границу с Украиной.

Об этом сообщает издание Polsat.

Договоренности утвердили министр сельского хозяйства и протестующие на границе в Медыке фермеры.

Министр обязался удовлетворить все их требования: запуск субсидий на кукурузу, увеличение кредитования и сохранение сельхозналога на уровне 2023 года.

"После подписания соглашения акция протеста на пограничном переходе в Медыке приостанавливается на период, необходимый для внесения изменений в законодательство", - говорится в статье.

Фермеры заявили, что привезут соглашение на границу к девяти часам вечера по Киеву. О том, будет ли разблокирован сегодня же пограничный пункт "Медыка - Шегини", не сообщается.

Напомним, этот пограничный пункт снова блокируется с четверга.

О том, что правительство Польши подпишет соглашение с фермерами для прекращения блокады украинской границы в Медыке, сообщалось сегодня днем. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский пообещал дать письменные гарантии выполнения требований протестующих.