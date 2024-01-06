В Германии в понедельник, 8 января, с 5:00 до 15:00 запланирована масштабная забастовка фермеров на автомагистралях на севере страны.

Забастовку анонсировала Ассоциация автомобильных перевозчиков Западного Поморья (ZSPD).

В связи с мероприятием ФРГ ожидает транспортный коллапс. О своем участии в нем заявили 3500 человек, она будет включать медленный проезд колонн сельскохозяйственных тракторов и грузовых автомобилей по трассам A14, A19, A20 и A24, блокировку въездов на автотрассы и автопробеги по крупным городам.

Фермеры выступают против снижения субсидий предприятиям сельского хозяйства, которое запланировало правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца.

В понедельник в Германии ожидаются масштабные пробки. Они будут усугубляться тем, что с рождественских каникул выходят школьники, что создает весомую нагрузку на транспорт.

Возможные места, где будут проблемы с проездом

Ранее мы писали о том, как разгневанные фермеры пытались заблокировать паром вице-канцлера Роберта Хабека.

На фоне сокращения субсидий своим фермерам правительство ФРГ готово увеличить финансирование Украины.