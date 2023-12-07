В четверг, 7 декабря, свыше 700 сотрудников американского издания The Washington Post объявили 24-часовую забастовку.

Так они протестуют против низких зарплат и увольнений. Творческий коллектив попросил своих читателей сутки игнорировать интернет-сайт издания и писать возмущенные письма руководству.

Накануне новые руководители газеты объявили о сокращении штата на 10%. Это произошло на фоне прогноза об убытке газеты в размере 100 млн долларов по итогам 2023 года.

Также новое руководство пригрозило снизить зарплаты, если слишком мало сотрудников согласятся на добровольное выходное пособие. При этом, по утверждению сотрудников, предложения по зарплате и так не соответствуют инфляции и зарплатам конкурентов.

The Washington Post - американская ежедневная газета, относится к одной из самых старых и влиятельных в США. Он издается с 6 декабря 1877 года.

Забастовка 7 декабря 2023 года стала первой после 20-недельной забастовки журналистов в 1975-1976 годах.

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