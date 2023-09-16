В США сотрудники трех крупнейших автомобильных компаний страны General Motors, Ford и Stellantis начали сегодня забастовку. В ней участвуют более 12 тысяч человек.

Об этом сообщают американские медиа.

Бастующие требуют повышения зарплаты на 40 процентов, сохранения или введения некоторых социальных выплат и льгот, возвращения традиционных пенсионных схем.

Профсоюз работников автопрома United Auto Workers, в котором состоят свыше 145 тысяч человек, ограничил забастовку лишь тремя заводами в надежде дать возможность дальнейшему торгу с работодателями.

Эксперты отрасли отмечают, что пока для протеста выбраны предприятия, выпускающие не самую доходную продукцию компаний, но UAW уже заявил о том, что акция может быть расширена и на другие предприятия, если сторонам не удастся договориться. Если акция затянется, автодилеры могут столкнуться с дефицитом продукции, что неизбежно приведет к росту и так ставших запредельными во время пандемии цен на машины.

Между тем глава торговой палаты США Сюзан Кларк возложила вину за масштабную забастовку на президента Джо Байдена и призвала к ее прекращению.

По словам Кларк, Байден, который видит в профсоюзах свою политическую опору, проводит курс на "юнионизацию любой ценой".



"Забастовка UAW и на самом деле все "лето стачек" стали естественным результатом общеправительственного подхода администрации Байдена к продвижению юнионизации любой ценой... Неудивительно, что профсоюзы чувствуют в себе смелость", - говорится в заявлении Кларк.

Ранее мы писали, что работники американских автозаводов General Motors, Ford и Stellantis готовятся к забастовке.

Также мы сообщали, что в Голливуде бастуют актеры и сценаристы.