Руководство крупных предприятий американского автопрома не смогло достичь договоренности с профсоюзом работников автоиндустрии (United Auto Workers) по поводу условий новых контрактов для трудящихся.

Как сообщает AP, об этом заявил председатель отраслевого профсоюза Шон Фейн.

Фейн пригрозил начать частичную забастовку на предприятиях General Motors, Ford и Stellantis уже 14 сентября. По его словам, забастовка ожидает всех трех автопроизводителей.

Протестные действия начнутся с частичной приостановки работы и будут расширяться, пока работодатели и профсоюз не придут к соглашению, либо до полной остановки заводов.

"Забастовка начнется с того, что все сотрудники будут поддерживать постоянную готовность бастовать. Забастовки на всех предприятиях одновременно не будет, но будет забастовка во всех трех компаниях на ограниченном количестве локаций. Потом, в зависимости от переговоров, мы назовем тех, кто присоединится к забастовке, так она будет разрастаться", - рассказал о плане действий Фейн.

Ранее он признавал, что в последние годы руководство компаний-автопроизводителей существенно занижало заработки рабочих. Как он сказал, автомобильные компании получили рекордную прибыль, но за четыре года лишь дважды повышали почасовую оплату труда на 3%, что значительно ниже инфляции за этот период.

Исходя из экономических реалий, профсоюз требует увеличить зарплаты работников на 46%, при этом снизив рабочее время до 32 часов в неделю. Среди других требований профсоюза – улучшение условий труда и расширение пенсионных прав работников.

Пока достичь соглашения по главным профсоюзным требованиям не удалось, однако некоторые подвижки есть.

"Есть прогресс, но мы все еще очень далеки по трем ключевым позициям. Нам пока не выдвинуто предложение… Для победы нам, вероятно, предстоит предпринять действия. Я хочу, чтобы вы были готовы противостоять алчности корпораций", - заявил Фейн.

Если забастовка начнется, то она станет первой одновременно на нескольких предприятиях за 80-летнюю историю профсоюза.

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