Верховный суд США разрешил компаниям подавать иски в связи с забастовками, которые в некоторых случаях приводят к материальному ущербу.

Об этом пишет Reuters.

Эксперты в области права считают, что это решение сделает профсоюзы, участвующие в забастовках, более уязвимыми для судебных исков.

Дело, которое рассматривала консервативная судья Эми Кони Баретт, касалось забастовки профсоюза водителей грузовиков на бетонном предприятии, принадлежащем японской компании Taiheiyo Cement Corp в штате Вашингтон.

Суд вынес решение в пользу компании Glacier Northwest Inc, которая подала иск к местному отделению профсоюза водителей грузовиков (International Brotherhood of Teamsters) после того, как остановка работы вынудила компанию утилизировать недопоставленный бетон.

Судьи постановили, что претензии компании не подпадают под действие закона США о трудовых отношениях на том основании, что профсоюз не принял "разумных мер предосторожности" для предотвращения предсказуемого и неизбежного ущерба имуществу работодателя в результате забастовки.

Некоторые эксперты сочли это решение проявлением последовательности консервативного Верховного суда, который в последние годы ограничивал права профсоюзов и работников.

Ранее мы писали, что в прошлом году в США работники оборонных заводов по выпуску истребителей и беспилотников объявили забастовку.

А в Голливуде сценаристы объявили забастовку после неудачных переговоров с производителями кино.