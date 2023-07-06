Ограничение прав профсоюзов. Верховный суд США разрешил компаниям подавать иски в связи с забастовками
Верховный суд США разрешил компаниям подавать иски в связи с забастовками, которые в некоторых случаях приводят к материальному ущербу.
Об этом пишет Reuters.
Эксперты в области права считают, что это решение сделает профсоюзы, участвующие в забастовках, более уязвимыми для судебных исков.
Дело, которое рассматривала консервативная судья Эми Кони Баретт, касалось забастовки профсоюза водителей грузовиков на бетонном предприятии, принадлежащем японской компании Taiheiyo Cement Corp в штате Вашингтон.
Суд вынес решение в пользу компании Glacier Northwest Inc, которая подала иск к местному отделению профсоюза водителей грузовиков (International Brotherhood of Teamsters) после того, как остановка работы вынудила компанию утилизировать недопоставленный бетон.
Судьи постановили, что претензии компании не подпадают под действие закона США о трудовых отношениях на том основании, что профсоюз не принял "разумных мер предосторожности" для предотвращения предсказуемого и неизбежного ущерба имуществу работодателя в результате забастовки.
Некоторые эксперты сочли это решение проявлением последовательности консервативного Верховного суда, который в последние годы ограничивал права профсоюзов и работников.
Ранее мы писали, что в прошлом году в США работники оборонных заводов по выпуску истребителей и беспилотников объявили забастовку.
А в Голливуде сценаристы объявили забастовку после неудачных переговоров с производителями кино.