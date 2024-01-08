В понедельник, 8 января, в Германии фермеры начали акции протеста по всей стране. Они требуют отмены решения о снижении субсидий предприятиям сельского хозяйства.

Соответствующие видео публикуют телеграм-каналы.

Отмечалось, что о своем участии в акциях протеста заявляли 3500 человек. Протесты включают в себя медленный проезд колонн сельскохозяйственных тракторов и грузовых автомобилей по трассам A14, A19, A20 и A24, блокировку въездов на автотрассы и автопробеги по крупным городам.

Напомним, 6 января Ассоциация автомобильных перевозчиков Западного Поморья (ZSPD) объявила, что 8 января с 5:00 до 15:00 запланирована масштабная забастовка фермеров на автомагистралях на севере страны. В связи с мероприятием в ФРГ ожидают транспортный коллапс. Он будет усугубляться тем, что с рождественских каникул выходят школьники, что создает весомую нагрузку на транспорт.

Ранее мы писали о том, как разгневанные фермеры пытались заблокировать паром вице-канцлера Роберта Хабека. Более ста человек требовали переговоров с Хабеком, который планирует урезать субсидии сельскому хозяйству Германии.