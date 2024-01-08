Из 18 современных танков Leopard 2 A6, переданных Украине Германией, многие находятся в ремонте из-за дефектов механики и электроники.

Об этом сообщает Spiegel.

Точное количество не называется, но немецкий депутат Себастьян Шефер заявил, что "лишь очень небольшое количество поставленных боевых танков может быть использовано Украиной".

Шефер в составе делегации во главе с министром обороны ФРГ Писториусом посетил недавно литовскую мастерскую, где ремонтируются эти танки. Их ремонт является длительным и сложным, а украинцам для него не хватает опыта и запчастей.

Шефер написал представителям отрасли, в частности, компаниям Rheinmetall и KMW с просьбой оказать быструю помощь.

"По-видимому, существует проблема и в том, что украинская армия иногда пытается отремонтировать танки, что затем приводит к дальнейшему повреждению основных боевых танков", - писал в письме депутат.

Spiegel пишет, что недостаточно просто поставить танки, ключевое значение имеет логистика, обслуживание и ремонт.

В Украине нет переведенных чертежей и инструкций по ремонту "Леопардов", поэтому приходится действовать "по интуиции" и "импровизировать". А также не хватает запчастей.

Rheinmetall заявил, что совместно с Минобороны ФРГ заказал в декабре 2023 обширный пакет запчастей для мастерских в Украине.

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключил с Украиной контракт на поставку 25 танков Leopard 1A5, пяти бронированных машин Bergepanzer 2 и двух танков для обучения военных. Поставки техники ожидаются в этом году.

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