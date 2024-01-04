Танки "Абрамс" пока не проявили себя в ходе войны в Украине, хотя прошло уже два месяца с момента их поставки.

Об этом пишет Forbes.

"Непонятно, что делает Украина со своими 31 Абрамсом", - говорится в статье.

Их отсутствие на поле боя связывают с тем, что американские танки уязвимы для FPV-дронов сверху и сбоку. Там у М1 наиболее тонкая броня.

"FPV даже со старым противотанковым зарядом может пробить это место, убив или ранив члена экипажа. Он может повредить различные электронные компоненты внутри башни или поджечь ее и заставить экипаж эвакуироваться", - говорится в статье.

Да и боковая защита танка устарела, считают авторы. Ее покрывают "устаревшие бортовые юбки из композитной брони".

Поэтому в статье звучит рекомендация сперва усилить броню "Абрамса" дополнительной антидроновой защитой, и только после этого передавать танки воюющим подразделениям.

Ранее мы писали о том, что, по данным некоторых СМИ, Украина не будет использовать американские танки "Абрамс" до весны.

Также мы писали о том, что какие задачи смогут решить на поле боя танки НАТО.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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