Испания отправит свои войска для сдерживания России, но не на поле боя в Украину, а в Словакию.

Об этом сообщает новостное агентство ABC.

В заметке сказано, что Испания перебросит к границе Украины 600 военных, танки "Леопард" и вертолёты.

Ранее испанские дипломаты заявили, что возможности помощи Украине в Евросоюзе ограничены.

"Мы находимся на ранних стадиях обсуждения этой многолетней финансовой структуры. У Украины есть очень важные потребности, которые мы до сих пор удовлетворяли. Средства ограничены, необходимо проанализировать приоритеты", - сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Война в Украине идёт уже 670-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные паблики пишут, что россияне продолжают активное наступление под Бахмутом, продвинулись вглубь Богдановки до 300-500 метров. РФ превращает захваченные города юга Украины в крепости. Минобороны разрабатывает методы вручения электронных повесток.

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