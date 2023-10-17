В Испании начались первые в своей истории совместные военные учения Евросоюза MILEX 23.

Об этом сообщает глава внешнеполитической службы ЕС Жозеф Боррель, пишет издание Diario de Cadiz.

На них в том числе отработают высадку десанта на морское побережье.

"Опыт этих учений может использоваться в ходе гуманитарных миссий, включая эвакуации, он может быть использован в том числе для реагирования на нынешний конфликт в Израиле", — сказал Боррель.

Ранее стало известно, что в РФ впервые в истории пройдут всеобщие штабные учения по гражданской обороне. По легенде учений, в РФ завершилась общая мобилизация, в отдельных регионах введено военное положение, а также возможны возникновения зон радиоактивного загрязнения, полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70% разрушений жилого фонда.

Также Financial Times писали, что НАТО проведёт крупнейшие учения со времен холодной войны. В публикации говорится, что Альянс хочет проверить свою готовность к отражению потенциального российского вторжения. Планируется увеличить частоту таких учений до двух раз в год.