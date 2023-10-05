В последние дни Россия проводит всеобщие учения по гражданской обороне, исходя из легенды крупномасштабного международного вооруженного конфликта.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По данным британской разведки, такие учения проводятся ежегодно с 2012 года и приурочены ко Дню гражданской обороны России 4 октября.

Минобороны Британии отмечает, что учения в этом году вряд ли будут кардинально изменены или расширены.

"На протяжении поколений СССР, а затем и Россия уделяли внимание внутренней подготовке к крупному конфликту. Однако, даже несмотря на продолжающуюся войну в Украине, маловероятно, что Россия существенно изменила свою позицию национальной готовности за последние месяцы", - говорится в сводке.

Напомним, 3 октября в РФ проходила штабная тренировка по гражданской обороне. Российская пресса отмечала, что подобные учения для всех регионов проводятся впервые в истории РФ. По легенде учений, в России завершилась общая мобилизация, в отдельных регионах введено военное положение, а также возможны возникновения зон радиоактивного загрязнения, полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70% разрушений жилого фонда.

Ранее мы рассказывали, что летом РФ провела в Черном море учения с ударами по судам.