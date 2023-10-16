Девушка жалуется, что на курсах владения оружием в Одессе инструкторы "заставляли" её разговаривать на русском языке.

Видео девушка опубликовала в ТикТоке.

Речь идёт о центре подготовки гражданского населения от фонда Сергея Притулы.

Судя по ее словам, в процессе обучения инструктора говорили на русском, и учащимся нужно было повторять за ними какие-то отдельные фразы тоже на русском.

Ранее мы публиковали видео, где приезжая жаловалась, что одесситы не хотят переходить с русского на украинский. Женщина сравнивает Одессу с Киевом: по её словам, в столице люди, даже разговаривая друг с другом на русском, при общении с посторонними переходят на украинский. В Одессе же, констатирует она, на русском говорят практически все и со всеми.

Также в сети появился ролик, где в Одессе русскоязычная женщина пыталась запретить уличному музыканту исполнять песни на русском языке. На возмущение женщины исполнением песен на русском, музыкант ответил, что "одесситы всегда говорили на русском языке".

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