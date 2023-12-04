Испания в 2023 году закупила рекордное количество российского газа за всю историю.

Об этом сообщает газета El Mundo.

В публикации говорится, что за девять месяцев текущего года Мадрид импортировал в шесть раз больше российского газа, чем в 2018 году. И столько же, как за весь 2022-й.

"Этот год завершится как год, когда в испанскую газовую систему поступило больше всего российского газа за всю ее историю", – пишет издание.

El Mundo отмечает, что пока США не смогли заместить Россию на испанском рынке поставок газа.

По данным газеты FT, российский сжиженный газ в Европу активно перепродает Китай.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в середине лета Испания резко нарастила импорт российского газа. Так, в июле 2023 года Испания получила из РФ на 65% больше газа, чем за тот же период прошлого года.

В Еврокомиссии считают, что полностью отказаться от поставок российского газа в страны Евросоюза - задача невыполнимая.

Также мы писали, что в следующем году "Газпром" будет продавать Китаю газ со скидкой 46%. Газ из "Силы Сибири" будет стоить КНР $271,6 за тысячу кубометров, а для Турции и Европы - $481,7.