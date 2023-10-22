Предстоящей зимой российский "Газпром" будет поставлять дополнительные объемы газа в Венгрию и Китай на постоянной основе. В 2023 году компания уже дополнительно прокачала в Венгрию 1,3 млрд куб. метров газа, а КНР получит 600 млн куб. метров голубого топлива.

Об этом сообщил глава холдинга Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Значительные дополнительные объемы на венгерский рынок. По этому году дополнительный объем уже составил 1,3 млрд кубических метров газа. И у нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период предстоящей зимы", - сказал он.

Также Миллер добавил, что Россия предоставит и Китаю дополнительные 600 млн куб. метров газа в этом году.

"Мы регулярно поставляем дополнительные объемы на китайский рынок. К тому же мы делаем это уже несколько лет подряд. В этом году, я думаю, (дополнительный объем) составит 600 миллионов кубометров газа", – пояснил глава "Газпрома".

Ранее агентство Reuters сообщало, что в середине лета Испания резко нарастила импорт российского газа.

Также мы писали, что в следующем году "Газпром" будет продавать Китаю газ со скидкой 46%.