Американские танки Abrams M1, переданные Украине, как оказалось, плохо справляются с грязью.

Фильтры на впуске двигателя требуют очистки дважды в день, чтобы грязь и мусор не попадали в мощный, но хрупкий двигатель.

Об этом пишет журнал Forbes.

"Если экипаж Abrams пренебрегает очисткой фильтров своего танка каждые 12 часов или около того, это может привести к настолько серьезному повреждению двигателя, что у батальона не останется другого выбора, кроме как снять двигатель и, возможно, трансмиссию, и отправить его на длительный капитальный ремонт", - пишет военный эксперт Дэвид Акс.

Танки Abrams ремонтируют в Польше.

Еще одна проблема такой бронетехники - высокий расход топлива. Но об этом было известно и до поставок.

Ранее сообщалось, что США передали Украине 31 танк, "но они практически не участвовали в реальных боевых действиях".

Также СМИ уже писали, что танки Abrams прибыли в Украину слишком поздно и доставят ВСУ много проблем, поскольку Киеву придётся создавать новые цепочки поставок боеприпасов, запчастей и топлива для этих танков.