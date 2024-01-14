"Бундесвер готовится к атаке Путина". Материал с таким названием опубликовала немецкая газета Bild.

О подготовке германской армии к вооруженному конфликту против России "следует из секретного документа" Министерства обороны Германии, пишет газета.

"Уже в феврале этого года может произойти возможная эскалация отношений между НАТО и Россией. Это учебный сценарий, в котором шаг за шагом, месяц за месяцем описывается, как будет действовать Владимир Путин и как НАТО придется защищаться. В этом сценарии Бундесвера эскалация начнется всего через несколько недель. Вскоре после этого в бой придется отправить десятки тысяч немецких солдат", - говорится в статье.

По сценарию, который описывает газета, Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию дополнительно 200 тысяч человек в феврале 2024 года.

Весной Кремль начнет масштабное наступление в Украине и на фоне недостаточной поддержки Запада до июня 2024 года нанесет ВСУ поражение.

Далее по этому сценарию РФ провоцирует агрессию против этнических российских меньшинств в Прибалтике. Начнутся столкновения, которые Россия использует в сентябре как повод провести крупные учения "Запад-2024" с привлечением 50 000 солдат на западе России и Беларуси.

В октябре 2024-го Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград с целью удара по Сувалкскому коридору, который соединяет Калининградскую область с Беларусью через территорию Литвы.

В декабре - сразу после американских выборов - там могут начаться пограничный конфликт и беспорядки. РФ попытается воспользоваться тем, что политическая система в США может быть парализована, пишет Bild, ссылаясь на сценарий Бундесвера.

В январе 2025 года Польша и страны Балтии соберут заседание Совета НАТО и заявят о росте угрозы со стороны РФ, которая в марте перебросит дополнительные войска в Беларусь и к границам Прибалтики.

В мае 2025 года НАТО примет решение о "мерах для надежного сдерживания", чтобы предотвратить нападение России на Сувалкский коридор с двух сторон - Беларуси и Калининграда.

В "день Х", согласно секретному документу Бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тысяч солдат, в том числе 30 тысяч военных Бундесвера.

Этот сценарий, вероятно, будет рассматриваться как легенда учений НАТО, пишет издание (напомним, в 2024 году должны состояться крупнейшие учения Альянса после холодной войны;они пройдут как раз в районе Прибалтики).

В Бундесвере изданию заявили, что "рассмотрение разных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно на тренировках".

"То есть в этом случае речь идет не об информации, что РФ уже подготовила план нападения на страны НАТО, а о легенде готовящихся учений, в ходе которых будет отрабатываться отражение гипотетической атаки России в районе Сувалкского коридора", - комментирует публикацию немецкого издания телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин предупредил граждан о вероятной войне. Он призвал власти Швеции "ускорить темпы" подготовки.

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