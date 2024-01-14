Будет ли Украина воевать с Аргентиной?



В подписанном между Украиной и Британией соглашении о безопасности есть пункт 7, который гласит: "участники будут стремиться обеспечить, чтобы военные способности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь. Условия, формат и объем такой помощи будут определяться участниками".



Этот пункт уже прокомментировал премьер Денис Шмыгаль, который сказал, что Украина придет на помощь Британии, если на нее нападет Россия.



"Украина также будет защищать своего союзника и партнера, в течение 24 часов реагируя тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника", - заявил Шмыгаль.

И 7 пункт, и комментарий Шмыгаля уже вызвали вал иронических комментариев в украинских и, особенно, российских пабликах.



Между тем, вероятность того, что Британия захочет получить от Украины прямую военную помощь можно оценить гораздо выше, чем вероятность, что Британия со своей армией будет участвовать в войне против России на стороне Украины (напомним, в соглашении такие обязательства со стороны Лондона не прописаны).



И речь в данном случае не идет о гипотетической войне Британии и РФ (если она и случится, то, скорее всего, перерастет в мировую войну НАТО с Россией с использованием ядерного оружия и роль Украины в ней будет уже явно не основной).



Есть куда более реальные варианты, в которых Британия могла бы нуждаться в украинской помощи.



Самый очевидный – Фолклендские острова. Новоизбранный президент Аргентины правый популист Хавьер Милей уже заявил о намерениях восстановить суверенитет страны над этими клочками суши в южной части Атлантики, которые Лондон считает своей территорией. За острова уже однажды была война между Британией и Аргентиной в начале 80-х годов. Тогда англичане победили. Но сейчас, судя по тревожным публикациям в западных СМИ, британская армия находится в намного более плачевном состоянии, чем 40 лет назад. И далеко не факт, что, случись новая война сейчас, британцы смогли бы отстоять острова.



Но если в битву за Фолкленды включатся ВСУ, то это может поменять ход войны.



Или взять, например, угрозу отделения Шотландии, вопрос о независимости которой активно муссируется в последние годы. Если такое решение шотландцы примут, а Лондон захочет этому воспрепятствовать силой, то совсем не очевидно, что британская армия сможет и захочет выполнить эту задачу. А вот ВСУ вполне могли бы пройти через всю Шотландию огнем и мечом, восстановив там власть британской короны.



Естественно, все это будет возможно только в случае, если сама Украина примет решение послать ВСУ на помощь Лондону. При том, что огромный вопрос с какой стати вообще украинцам воевать за тридевять земель от своих домов за интересы увядающей Британской империи.



Но то, что желание у Лондона использовать ВСУ в своих войнах (если таковые начнутся) может возникнуть – вполне вероятно. И потому седьмой пункт в договоре возник, судя по всему, не случайно.